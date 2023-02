Réforme des retraites : LR, la division jusqu'à l'explosion ?

Ils voteraient comme un seul homme la réforme des retraites proposée par le gouvernement. C'est ce que pensait la majorité, qui avait tout fait en ce sens, notamment en proposant de repousser l'âge légal de départ à 64 ans et non 65, ou d'élargir à tous les retraités la pension minimale. Mais force est de constater que ces dernières semaines, Les Républicains ne sont plus si enclins à aider l'exécutif à faire adopter son projet de loi. Ils se divisent et se déchirent, jusqu'à menacer le parti d'éclatement.