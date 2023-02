Retraites : Elisabeth Borne a appelé plusieurs leaders syndicaux ce week-end

Des appels "de courtoisie". La Première ministre Elisabeth Borne s'est entretenue ce week-end avec plusieurs leaders syndicaux, en plein mouvement de contestation national contre la réforme des retraites portée par le gouvernement, a appris TF1/LCI.

La Première ministre a notamment appelé le secrétaire de la CFDT Laurent Berger, ainsi que Philippe Martinez (CGT), appelé en dernier. "Elle m'a appelé hier soir", a-t-il confirmé ce lundi matin, à la matinale de BFMTV. "C'était plus un appel de courtoisie", a-t-il déclaré, "je pense, que comme on a souvent répété avec mes homologues, qu'on avait pas de nouvelles du gouvernement, elle a dû se dire qu'il fallait qu'elle nous appelle pour éviter de laisser penser qu'on met de côté les organisations syndicales et les mobilisations".