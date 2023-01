Le gouvernement va mettre la pression sur les entreprises qui emploient trop peu de seniors

Ainsi, les sanctions ne concerneront pas un niveau particulier de taux d'emploi des seniors dans ces entreprises, mais bien la non-publication de cet index. Ce principe est déjà appliqué pour l'index permettant de mesurer les inégalités entre les hommes et les femmes dans les entreprises.

Aucune mesure de rétorsion n'est donc pour le moment prévue pour les entreprises où l'emploi des seniors ne progresse pas. Néanmoins, "en cas dégradation de la situation, en cas de non-atteinte des objectifs", la négociation d'un accord social afin d'améliorer la situation deviendra obligatoire.

Dans le cas d'une validation du projet loi au Parlement, l'index devrait être créé d'ici la fin 2023. Le ministre a précisé que les critères et les indicateurs sur lesquels seront basés l'index seront définis "plus tard", par décret. Il a justifié le seuil de 300 salariés pour la mise en place de l'index par le fait qu'en dessous, "les résultats sont moins faciles à exploiter et les difficultés administratives plus importantes".