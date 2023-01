Réforme des retraites : "Je ne voterais pas ce texte si j'étais parlementaire", lance Xavier Bertrand sur LCI

Si l'exécutif assure pouvoir compter sur les députés des Républicains pour porter sa réforme, au sein du parti de droite, des voix discordantes se font pourtant entendre. Parmi elles, celle de Xavier Bertrand : s'il assure que le recul de l'âge de départ à 64 ans est "indispensable", le président de la région Hauts-de-France estime qu'en l'état, le texte du gouvernement "a oublié la justice". "Aujourd'hui, je ne voterais pas ce texte si j'étais parlementaire", a-t-il argué sur LCI, ce mercredi 25 janvier, invité de l'Interview Politique. Et de poser "trois conditions" pour le convaincre, au sujet des carrières longues, des régimes spéciaux et de la situation des femmes.

"La réforme des retraites est indispensable, j'ai toujours plaidé pour dire que si l'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, deux années de plus", a lancé l'élu. "Mais je disais qu'il fallait en même temps un maximum de justice, or là, la réforme est avant tout comptable et elle a oublié la justice", a-t-il critiqué.