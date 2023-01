Réforme des retraites : l'article 47.1, cette arme que pourrait dégainer le gouvernement

L'article 47.1 met la pression sur l'Assemblée nationale, où le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative. Si la chambre basse "ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt d'un projet", le gouvernement peut alors "saisir le Sénat, qui doit statuer dans un délai de 15 jours". Autrement dit, faire comme si la case "Assemblée nationale" n'avait (presque) jamais existé.

C'est pourtant au sein du palais Bourbon que le futur de cette réforme peut se jouer. La France insoumise (LFI), farouchement opposée au projet, a menacé ces dernières semaines de déposer des milliers d'amendements, afin de rendre l'avancée des travaux quasi impossible. Or, si leur examen n'est pas terminé avant le 17 février à minuit, le texte initial (modifié par les amendements votés et qui ont reçu l'aval du gouvernement) fait directement la navette vers le Sénat, où la majorité de droite se montre beaucoup plus satisfaite du projet.

Les élus de la chambre haute auront alors 15 jours pour débattre en première lecture - à compter de fin février - puis le texte arrivera en commission mixte paritaire, où députés et sénateurs se réuniront. En cas de désaccord, le texte retournera à l'Assemblée, où les élus du camp présidentiel pourraient s'accorder avec ceux des Républicains pour adopter la réforme. Mais si le Parlement ne se prononce pas "dans un délai de 50 jours", alors "les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance", selon l'article 47.1.