Retraites : la Nupes se divise sur la stratégie insoumise

Ce lundi sur Public Sénat, la députée écologiste Sandrine Rousseau a estimé que ces dernières semaines signaient "la fin d'acte I de la Nupes qui a fonctionné jusqu'à présent, issu de l'élection présidentielle" et que devait s'ouvrir l'"acte II, qui doit être fait au sein de l'Assemblée". Elle a notamment évoqué la création d'une "coordination qui prenne des décisions, quelque chose de plus clair et démocratique". "Je pense qu'il y a une différence entre LFI et la Nupes", a-t-elle ajouté, regrettant qu'il y ait chez ses alliés "une volonté de s'imposer".

"Ils ont voulu s'imposer dans le débat, et je pense que ce n'était pas le moment. (...) Ils savent que nous n'étions pas sur la même ligne et ils ont décidé de faire cela. Très bien, c'est leur stratégie, je la respecte aussi, mais je dis que ce n'est pas la bonne", a poursuivi l'élue de Paris. "Je ne suis pas certaine qu'on puisse mener un combat aussi important que celui des retraites en étant sur une stratégie qui soit isolée."

Vendredi, la cheffe des députés écologistes Cyrielle Chatelain avait estimé que "la Nupes, ça fonctionne quand on travaille de manière concertée". "Chacun des partis de la Nupes est indispensable mais, pour que ça fonctionne, il faut respecter aussi l'ensemble."