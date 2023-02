Réforme des retraites : Elisabeth Borne fait une nouvelle concession sur les carrières longues

Ce "principe" de cotisation pendant 43 ans maximum sera inscrit dans un amendement gouvernemental déposé mardi qui étendait déjà le dispositif carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ce dernier point avait déjà fait l'objet d'une première évolution en réponse aux demandes de LR.

Dans son projet de réforme, le gouvernement s'était engagé à ce que "personne ne soit obligé de travailler plus de 44 ans". Désormais, aucun salarié en "carrière longue" ne sera obligé de cotiser plus de 43 ans dès lors que deux autres conditions seront remplies : avoir atteint l'âge de départ anticipé requis et "avoir travaillé 4 ou 5 trimestres avant un certain âge", a précisé Elisabeth Borne.