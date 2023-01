Retraites : le FMI apporte son soutien à la réforme

Le Fonds monétaire international (FMI) a apporté son soutien à la réforme des retraites à la veille d'une journée de grève, estimant qu'elle aiderait la France à faire des économies tout en renforçant le marché du travail. "Une consolidation budgétaire soutenue axée sur les dépenses sera essentielle pour reconstituer des amortisseurs financiers et ramener la dette dans une trajectoire fermement descendante", a ainsi écrit l'institution internationale dans un document publié ce lundi et évaluant la politique économique française. Pour le FMI, "la mise en place de la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites peuvent offrir une partie de cet ajustement nécessaire".