Retraites : le gouvernement est-il obligé de suspendre les débats à l'Assemblée ce vendredi à minuit ?

"Le 47.1 est une mesure antidémocratique", ne cesse de répéter la Nupes depuis le début de l'examen du projet de loi réformant les retraites. La raison ? Le véhicule législatif choisit par le gouvernement pour faire étudier et voter son texte au Parlement : un projet de loi de finance, qui lui permet d'actionner l'article 47.1 de la Constitution pour accélérer les débats. Ce dernier autorise le gouvernement à limiter à 20 jours les débats à l'Assemblée nationale, à 15 au Sénat, et à 50 pour l'ensemble du parcours législatif au Parlement. Ce que remet en question l'alliance de gauche, et plus particulièrement La France insoumise. Qu'en est-il ?