Retraites : le texte a fait son entrée à l'Assemblée, quel calendrier législatif l'attend désormais ?

Le projet de loi de réforme des retraites a fait son arrivée au Parlement ce lundi 30 janvier. Le gouvernement, qui souhaite son entrée en vigueur à l'été, a choisi une procédure accélérée - via un texte budgétaire - pour le faire discuter et adopter par les députés et sénateurs d'ici la fin du mois de mars. TF1info fait le point sur les différentes étapes parlementaires qui attendent le texte ces prochaines semaines.