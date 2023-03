Retraites : Les Républicains se défendent d'avoir obligé le gouvernement au 49.3... et continuent de se diviser

Alors que le patron du parti et le chef des députés LR avaient pris la décision de voter en faveur du texte s'il était travaillé et amélioré d'après leurs propositions, ils n'ont jamais pu raisonner une partie de leurs troupes. Le trouble-fête en chef, Aurélien Pradié, avait même été démis de ses fonctions de numéro deux du parti début février, Eric Ciotti dénonçant une "aventure personnelle" et des "prises de positions répétées (...) plus conformes avec les valeurs de cohérence, d’unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine". Mais le député du Lot ne s'est jamais résolu à amender sa position, entraînant plusieurs parlementaires LR dans son sillage.

Mais le mal est plus profond, et les divisions encore plus sévères à une échelle plus globale. Ce jeudi matin, le Sénat dominé par la droite avait adopté sans difficultés le projet de loi, même si 6 sénateurs LR avaient voté contre et 19 s'étaient abstenus, sur les 145 membres du groupe. Aussi, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau avait encouragé le gouvernement à user du 49.3 à l'Assemblée nationale, évoquant "un vote très, très, très risqué". Ce jeudi soir, contrairement aux LR de l'Assemblée nationale, le président du Sénat Gérard Larcher ne s'est pas non plus indigné du recours au 49.3, constatant qu'il s'agissait d'"une procédure déjà utilisée 99 fois par des gouvernements de gauche comme de droite depuis 1958".