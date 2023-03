Retraites : malgré le recours au 49.3, l'opposition peut encore empêcher l'adoption de la réforme

Les groupes parlementaires ont désormais 24 heures pour écrire et déposer ou non une motion. Il ne se passera rien à l'Assemblée nationale d'ici-là. Ce jeudi, après l'allocution d'Elisabeth Borne, la séance a été suspendue par la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. "Si une motion de censure est déposée avant demain, 15h20", les débats reprendront, a-t-elle expliqué à la tribune.

Le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il déposerait sa propre motion de censure et qu'il voterait toutes celles qui seraient déposées. La Nupes réfléchit à co-signer un texte déposé par le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot). Déjà ce jeudi, l'alliance de gauche avait prévu de voter en faveur d'une motion de rejet du groupe Liot, le plus à même de rassembler et rallier tous les groupes parlementaires.