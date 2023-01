Réforme des retraites : Jean-Luc Mélenchon suggère aux syndicats "une très grande marche un week-end"

"Je forme le vœu que vous soyez le plus possible engagés dans cette action", a poursuivi l'ancien candidat à l'élection présidentielle (21,95%), à trois jours de la deuxième journée de mobilisation, à l'appel de l'intersyndicale, contre le projet du gouvernement. "S'il y a des appels à manifester, manifestez. Nous avons la chance d'avoir tous nos syndicats unis et toutes les organisations de la Nupes unies pour ce 31 janvier."

Cette "très grande marche", si elle voyait le jour, permettrait à plus de monde d'y participer, a-t-il fait valoir. "Pendant la semaine, ne peuvent entrer dans l'action, par la grève, que ceux qui sont au travail", a indiqué Jean-Luc Mélenchon depuis Villiers-le-Bel (Val d'Oise). "Vous devez penser qu'il y a plus de deux millions d'étudiants, dont seulement un million travaillent, précairement mais travaillent. Vous avez plusieurs millions de retraités, plusieurs centaines de milliers de gens qui ne peuvent pas aller au travail. Il faut qu'ils puissent participer à la lutte."