Accusée de "manque d'empathie", Elisabeth Borne réplique à Laurent Berger

Après avoir été comparée à l'ancienne Première ministre britannique, Margaret Thatcher, connue pour sa politique intransigeante, Elisabeth Borne est désormais accusée de manquer d'empathie. Une critique formulée par le leader de la CFDT, Laurent Berger, à laquelle réagit la chef du gouvernement dans le Journal du dimanche, ce 5 février. "C'est blessant", estime la Première ministre : "C'est le contraire de ce que je suis et de ce que je porte."

Elisabeth Borne dit comprendre les difficultés économiques des travailleurs français les plus précaires, et assure avoir vécu une situation similaire. "Je sais ce que c'est, les petits revenus, la galère des fins de mois : je l'ai vécu dans mon parcours personnel", affirme-t-elle dans le journal hebdomadaire. "Ce qui m'anime depuis le début, c'est d'être attentive à ces femmes et hommes qui travaillent dans le nettoyage, qui sont ouvriers dans l'agroalimentaire, ces indépendants aux revenus modestes. Les trois mois de concertation ont permis de tenir compte de leur situation".

"Je ne suis pas certaine que cela soit le rôle d'un leader syndical de porter des attaques personnelles, fustige encore Elisabeth Borne. En tout cas moi, j'y refuse."