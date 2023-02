Retraites : Nicolas Sarkozy affiche son soutien à la réforme

En revanche, il n'est pas certain que cet appel à la raison fonctionne sur les actuels parlementaires Républicains. Nicolas Sarkozy ne fait plus vraiment l'unanimité dans son camp depuis qu'il a refusé de soutenir publiquement sa candidate Valérie Pécresse à la précédente présidentielle, et qu'il a appelé à son issue à un rapprochement avec le camp de la majorité pour gouverner main dans la main avec Emmanuel Macron.