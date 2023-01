Président, députés, sénateurs : à quels régimes des retraites sont-ils soumis ?

Ce lundi 30 janvier en commission des Affaires sociales, les députés ont validé l'article 1er de la réforme des retraites prévoyant la disparition de la plupart des régimes spéciaux. Parmi eux, ceux de la RATP, des industries électriques et gazières et de la Banque de France. Mais quelques-uns subsistent et font parler d'eux, notamment ceux des parlementaires et du président de la République. Les critiques sont-elles justifiées ? À quels régimes de retraites sont-ils soumis ?