Vous ne comprenez rien à la réforme des retraites ? On vous explique

Emmanuel Macron avait annoncé dès 2017 vouloir s'attaquer au régime des retraites, mais sa réforme par points avait été stoppée par la crise du Covid-19. Depuis, le chef de l'État a changé ses plans, mais considère toujours une modification du régime comme une "urgence". Avec un appui : le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), qui fait référence.

Selon ce document, "le système de retraite serait en moyenne déficitaire sur les 25 prochaines années", en raison de "l'inéluctable vieillissement de la population". "Pour chaque Français de 65 ans et plus, on en dénombre actuellement 2,6 âgés de 20 à 64 ans ; ils ne seront plus que 2,25 en 2030, moins de 2 en 2040", alors que ce sont ces derniers qui financent les pensions des retraités, explique le COR. L'instance souligne toutefois que ces résultats "ne valident pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite".

Si les comptes du régime des retraites restent dans le vert depuis deux ans, ils pourraient afficher une perte dès cette année, avertit le gouvernement, et même jusqu'à 12,4 milliards d'euros de déficit à la fin du quinquennat, en 2027. "C'est la réforme ou la faillite", résume le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dans les colonnes du JDD. "Si on ne la fait pas, on laisse le système de retraite par répartition en danger", assurait en décembre Emmanuel Macron sur TF1.

Tout le monde ne partage cependant pas ce constat, et notamment une partie de l'opposition. "Le système des retraites n'est pas en danger", conteste le député insoumis Alexis Corbière ce mardi sur LCI. "À l'heure où nous parlons, il est encore excédentaire."