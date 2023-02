Retraites : la pension minimale de 1200 euros, une promesse de campagne de Macron ?

Cette incohérence, on la retrouve dans les prises de position du candidat. Deux jours avant le second tour, Emmanuel Macron assurait sur le plateau de France inter que sa réforme des retraites amènerait un certain nombre de "progrès sociaux", dont le passage "du minimum contributif à 1100 euros".

Cependant, la veille sur France 2, il précisait bien qu'il s'agissait d'un montant accordé aux seules "pensions complètes". Notons qu'après l'élection d'Emmanuel Macron, la promesse d'une pension minimale à 1100 euros a été relevée à 1200 euros afin de tenir compte de l'inflation.