Travailler plus pour éviter la retraite à 64 ans, la nouvelle idée du MoDem

"Je travaille sur l'idée de demander de travailler 30 minutes de plus par semaine, à répartir de façon négociée entre employeur et salarié", explique-t-il à LCI. "Nous proposons une clause de revoyure de la réforme en 2027-2028. Cela permettra d'apporter des éléments objectifs et de voir l'efficacité de tous les dispositifs."

Car la réforme présentée début janvier par la Première ministre Élisabeth Borne suscite des crispations, y compris au sein de la majorité. En cause, notamment, les 44 années de cotisation nécessaires pour un salarié ayant commencé à travailler à 20 ans. "Je reste attaché à ce que 43 ans soit la durée de cotisation maximum", poursuit Philippe Vigier, qui note que sa mesure permettrait également d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. "Je propose cette clause de revoyure à 63 ans, et nous verrons après s'il est nécessaire" de repousser encore l'âge légal.