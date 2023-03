Retraites : une surcote pour les mères de famille en carrière complète étudiée au Sénat

Cette surcote, plafonnée à 5%, serait ouverte pour les femmes qui devront travailler plus que les 43 annuités requises pour une pension à taux plein, sous l'effet des trimestres validés au titre de la maternité et de l'éducation des enfants. Elle permettrait par conséquent, selon Elisabeth Doineau, "de gommer en partie" les trimestres cotisés "pour rien" jusqu'à l'âge légal. "Il est important de témoigner aux mères de famille la reconnaissance que leur porte la Nation", souligne l'amendement déposé par les sénateurs.

Cette mesure permettrait de revenir sur "certaines inégalités", selon les auteurs du texte, tout en faisant attention à "ne pas creuser les déficits, car le but de cette réforme est de les combler". La mesure devrait concerner 130.000 personnes par an et environ 30% des femmes, selon les chiffres des sénateurs, pour un coût estimé entre 150 et 200 millions d'euros à horizon 2030.