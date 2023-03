Retraites : des dizaines d'interpellations place de la concorde à Paris, où 4000 manifestants s'étaient rassemblés

À Strasbourg, c'est sur la place Kléber que se sont retrouvés 1600 protestataires. "Nous aussi, on va passer en force", ont scandé les manifestants. Un millier de personnes ont défilé dans le centre de Lille, et un cortège de quelques centaines s'est dispersé sans heurts à Bordeaux.

Sur l'ensemble de l'Hexagone, une quinzaine de sites universitaires ont été bloqués vendredi (Nanterre, centre Cassin de Paris 1 ou Mulhouse) et une vingtaine d'autres occupés (Bordeaux Montaigne, Lyon 2...), selon le syndicat étudiant L'Alternative, en pointe dans ce mouvement.

À Paris, des étudiants se sont rassemblés en fin de matinée devant le site de Tolbiac de l'université de Paris 1, bloqué administrativement à titre préventif, rejoints par d'autres qui s'étaient retrouvés place de la Sorbonne. Les étudiants (entre 150 et 400 selon eux) ont tenté d'organiser une manifestation improvisée, pour soutenir des éboueurs grévistes à l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, mais le mouvement a été rapidement réprimé par la police, ont-ils indiqué. Deux étudiants interpellés dans la matinée près de l'université ont été placés en garde à vue.

Quelques lycées ont également été bloqués vendredi, comme les lycées Turgot et Henri-IV à Paris. Jeudi, plus de 1600 jeunes avaient défilé au départ de la Sorbonne avant de rejoindre d'autres manifestants place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale où Elisabeth Borne a déclenché l'article 49.3.