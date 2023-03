Retraites : à neuf voix près, le gouvernement évite la censure et voit sa réforme adoptée

Comme tous les soirs depuis l'annonce du passage du texte sur les retraites via un 49.3, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire. À Paris, plusieurs centaines de personnes, dont beaucoup de jeunes et quelques ultras du mouvement des Gilets jaunes, se sont rassemblées non loin de l'Assemblée nationale. Après le maintien de justesse du gouvernement, quelques jets de projectiles ont eu lieu et les policiers ont fait usage de leur spray lacrymo pour faire reculer des manifestants, très encadrés par les forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP.