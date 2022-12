Retraites : 64 ou 65 ans, quel âge de départ Emmanuel Macron défendait-il durant sa campagne ?

Mais entre les deux tours, la position du chef de l'État change. Et entretient le flou. Le 11 avril, au lendemain du second tour, Emmanuel Macron se dit prêt à discuter des modalités du report de 62 à 65 ans. Sur l'hypothèse d'un report à 64 ans, il répond qu'il pourrait y "[ouvrir] la porte" pour trouver "un consensus" avec les partenaires sociaux. "Je suis prêt à faire une réforme qui ne va pas jusqu'à 2030 si on sent trop d'angoisse chez les gens", avait-il précisé, sous-entendant qu'elle pourrait s'arrêter à 2028 pour un départ à 64 ans, contre 2031 ou 2032 pour 65 ans, à raison d'une augmentation de cet âge de quatre mois par an. "Si on trouve quelque chose dans la négociation, je ne suis pas un fétichiste", ajoutait-il encore.

Rebelote en octobre dernier lorsque, désormais réélu, Emmanuel Macron se déclare "ouvert" à un report de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans, en contrepartie d'un allongement de la durée de cotisation. "Si certains sont prêts à s'engager et à dire : 'nous, on ne veut pas aller jusqu'à 65 ans, mais en contrepartie, si vous faites ce geste, on est prêts à travailler un peu plus de trimestres' - parce qu'il y a d'autres façons de faire, c'est pas que l'âge légal, c'est travailler un peu plus de trimestres -, moi je suis ouvert", déclare-t-il alors sur France 2.