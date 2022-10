Retraite à 65 ans : Laurent Berger refuse de "discuter avec un pistolet sur la tempe"

Pas de boycott, mais une position inflexible. Dans un entretien publié ce dimanche 2 octobre, Laurent Berger a confirmé qu'il ne boycottera pas les concertations au sujet de la retraite, mais s'est d'ores et déjà opposé à un recul de l'âge de départ. À la veille de la réunion intersyndicale qui aura lieu ce lundi, avant un entretien avec le ministre du Travail quelques jours plus tard, le secrétaire général de la CFDT a appelé à un dialogue "ouvert et loyal", répétant que pour la retraite à 65 ans, "c'est niet".