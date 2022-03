Retraites : bientôt autant de cotisants que de bénéficiaires ?

L'entrée en campagne d'Emmanuel Macron a entraîné le retour dans le débat public de la question des retraites. Le président de la République entend en effet profiter d'un second mandat pour mener à bien la réforme qu'il a échoué à mettre en œuvre durant l'actuel quinquennat. Sur le plateau de TF1, dimanche 27 mars au soir, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a défendu ce projet, qu'il juge nécessaire pour tenir compte des évolutions démographiques connues par la France lors des dernières décennies.

Face à Jordan Bardella, il a indiqué qu'il "y a 50 ans, il y avait quatre personnes qui travaillaient pour une personne à la retraite". Par la suite, "il y a 20 ans, il n'y avait plus que deux personnes qui travaillaient pour une personne à la retraite". Et selon Gabriel Attal, "dans quelques années, il n'y aura plus qu'une personne qui travaille pour financer une retraite".