Réforme des retraites : à Rungis, Emmanuel Macron martèle qu'il faut "travailler un peu plus longtemps"

"Tout le monde a du bon sens", a-t-il plaidé devant la presse. "Ce n'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges (de départ), ça ne marche pas cette affaire", a-t-il ajouté, en affirmant vouloir tenir compte "des différences", entre carrières longues et métiers pénibles. "Dans l'ensemble les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne, tous, car sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites", a encore assuré Emmanuel Macron, qui était accompagné du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et de la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire.

D'autant que cette réforme "permet de créer plus de richesses pour le pays" car "on aura plus d'heures travaillées", ce qui permettra de "réindustrialiser davantage le pays" pour "financer l’éducation, la santé", a argué le chef de l'État. "C'est comme le budget d'un ménage celui d'une nation", "si on ne produit pas de richesses, on ne peut pas les distribuer", a-t-il insisté. "On sait tous que, vivant plus âgés, il n'y a pas de miracle : si on veut préserver un système par répartition, il faut qu'on travaille plus longtemps. Je ne dis pas que ça nous fait plaisir, ça ne fait plaisir à personne" et "si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche", a encore déclaré le président un peu plus tard, en marge de son déplacement.

Il a aussi évoqué la mobilisation contre la réforme des retraites, avec un prochain rendez-vous fixé par les syndicats au 7 mars. "Il y a des mobilisations tout à fait légitimes qui doivent se faire dans le cadre de notre Constitution, dans le calme, le respect, et dans la possibilité à chacun et chacune de continuer à travailler et à vivre", a-t-il défendu.