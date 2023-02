Retraites : accusé de faire des mots croisés à l'Assemblée, Olivier Dussopt reconnaît une "bêtise"

Invité de la matinale de BFMTV-RMC, le ministre du Travail a ainsi reconnu une "bêtise". Alors que les débats sont houleux et patinent dans l'hémicycle, sur l'épineuse réforme du gouvernement, Olivier Dussopt dit s'être fait "rattraper par la patrouille". "J'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance et je me suis fait rattraper par la patrouille", a-t-il tenté de justifier. "Il y a tellement d'interruptions de séance que oui, j'ai ouvert une grille, mais ça fait quinze jours qu'on y est tout de même", a-t-il encore plaidé.