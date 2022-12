Retraites : les Républicains parviendront-ils à se mettre d'accord d'ici au 10 janvier ?

Ils s'accordent sur la nécessité d'une réforme des retraites. Mais laquelle ? Telle est la question qui occupe et divise les Républicains ces dernières semaines, et qui va les occuper et les diviser dans celles à venir, alors que le gouvernement attend les propositions de l'opposition sur le sujet d'ici au 10 janvier. D'abord prévue le 15 décembre, la présentation du projet de loi a été repoussée par le président de la République, notamment pour laisser à Eric Ciotti le temps de s'installer à la tête du parti, et d'exposer clairement à l'exécutif la position des siens.