Réforme des retraites : la piste d'un report à 64 ans très largement envisagée

Les Républicains ne pourraient pas être le seul groupe à avoir des exigences. Toujours selon des informations de TF1/LCI, le groupe Renaissance demande aussi que la hausse de la retraite minimum pour carrière complète se fasse dès cet été pour les actuels retraités, et non plus seulement pour les nouveaux retraités.

Une concession à laquelle le gouvernement pourrait répondre plus tard. Le gouvernement prévoit effectivement de rehausser le niveau de la retraite minimum pour carrière complète à plus de 1 200 euros tout en exigeant que ce montant ne soit pas inférieur à 85% du Smic. Si le public concerné s'élargit, cela pourrait se révéler aussi bien plus couteux pour le gouvernement.