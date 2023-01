Réforme des retraites : 64 ou 65 ans, peu importe, pour les syndicats c'est NON !

Cette réforme des retraites annonce le retour d'un front syndicat, à l'exception du Medef et de la CPME. Les partenaires sociaux ont en effet laissé entendre qu'ils mèneraient des actions unies et communes dans la rue. Le 10 janvier prochain "il y aura des annonces. Dans la foulée, on se réunit et on avise (...). On annoncera des mobilisations en commun si ça reste tel quel", a précisé Laurent Berger ce mercredi, évoquant ses homologues des autres syndicats. "On veut tellement le faire ensemble qu'aucun d'entre nous ne va le déclarer tout seul à la radio ou TV. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, on n'a pas la même approche. Mais on ne veut pas ce recul de l'âge légal."