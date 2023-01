Réforme des retraites : âge de départ, régimes spéciaux, pension minimum... On vous explique ce que contient le texte

Un dispositif "adapté" est prévu afin de "protéger les personnes qui ont une carrière longue", de sorte "qu’aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans".

La pension minimum sera revalorisée pour tous les retraités, futurs et actuels. Celle-ci augmentera de 100 euros par mois pour une carrière complète, soit 1200 euros par mois pour une personne à la retraite. Un salarié au Smic aura une pension équivalente à 85% du Smic net.

"Un index seniors sera créé sur la place des salariés en fin de carrière. Cet index sera simple. Il sera public. Il permettra de valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises", a fait valoir la Première ministre. Il sera obligatoire dès 2023 dans les entreprises de plus de 1000 salariés et en 2024 pour celles de plus de 300 salariés.

Les départs en carrières longues des femmes seront enfin facilités. Aujourd’hui, les périodes validées au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ne sont pas prises en compte dans la durée travaillée pour partir au titre du dispositif carrières longues, précise le gouvernement. Après la réforme, jusqu’à 4 trimestres validés à ce titre pourront être pris en compte.