Âge, taux, 49.3... Les dernières précisions d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites

Tout d'abord, Elisabeth Borne a réaffirmé que le report de l'âge légal de départ à 65 ans n'était "pas un totem". "D'autres solutions permettent d'atteindre l'équilibre de notre système d'ici 2030", a-t-elle assuré, quand la majorité des partenaires sociaux et politiques ne veulent pas le modifier, ou placent la limite à 63 ans comme le patron des députés LR. "Sur tous ces sujets, on continue à discuter", a précisé la Première ministre, alors que le président de la République a régulièrement fait savoir que 65 ans avait sa préférence quand 64 serait celle de la cheffe du gouvernement, et plus globalement des membres de la majorité désireux de trouver des accords et des compromis.