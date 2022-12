Réforme des retraites : les Républicains voteront-ils le texte à l'Assemblée ?

Interrogé sur un vote de son groupe en faveur d'une réforme proche de celle présentée par la Première ministre ce vendredi, Olivier Marleix avait plaidé le 30 novembre sur BFM Business pour de la prudence et de la progressivité. "Une réforme des retraites c'est évidemment une question d'âge de départ mais ce n'est pas que ça. On verra exactement sur quoi le gouvernement atterrit. On est favorables à une réforme des retraites qui fait rentrer un peu plus d'argent dans le dispositif pour redistribuer un peu plus", notamment pour améliorer "les petites retraites", avait-il expliqué. "Je pense que si le président fait le choix d'un chiffre étendard, il échouera. Moi je préfère qu'on fasse une réforme progressive qui réussisse plutôt qu'une réforme prétendument ambitieuse qui échouera et qui divisera le pays inutilement. Avant d'aller à 65 ans il faudra passer par 63 ans. Si déjà Emmanuel Macron arrive à faire cette réforme-là, ça sera très bien."

En ouvrant le bal des concertations du 17 octobre dernier, Olivier Marleix avait souligné qu'"une réforme des retraites, ce n'est pas une guerre contre les Français". "On n'a pas de problème majeur sur le critère de l'âge", mais il faut aussi regarder la pénibilité, les fins de carrière ou les régimes spéciaux, avait-il déjà plaidé. Idem du côté du patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui avait dit à Elisabeth Borne que "ce n'était pas une question comptable" et qu'il fallait "garantir le pouvoir d'achat de nos aînés".