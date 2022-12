Réforme des retraites : le gouvernement pourrait-il recourir au 49.3 ?

En effet, il n'est pas possible pour le gouvernement d'activer le 49.3 comme bon lui semble, plusieurs règles sont à suivre. Depuis 2008, l'exécutif ne peut pas utiliser cette procédure autant qu'il le souhaite. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le 49.3 peut être utilisé autant de fois que souhaité pour un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, mais une seule fois par session sur un autre projet ou proposition de loi. Ainsi, si l'exécutif peut utiliser le 49.3 autant de fois qu'il veut sur les textes budgétaires - Elisabeth Borne a déclenché son septième mercredi sur le budget 2023 - il ne peut y avoir recours qu'une seule fois par session parlementaire sur des textes non budgétaires.

Cela veut dire que si le gouvernement choisissait de présenter la réforme des retraites dans un projet de loi dédié début 2023, il pourrait la faire adopter via 49.3, mais ne pourrait plus ensuite utiliser cette arme constitutionnelle jusqu'à la fin de la session parlementaire, au début de l'été. S'il veut garder le 49.3 pour faire adopter un autre texte, le gouvernement a alors la possibilité d'intégrer sa réforme des retraites à un projet de loi de finances rectificatif. Puisqu'il s'agit d'un texte budgétaire, il pourrait avoir recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sans réduire ses chances de le sortir sur un autre texte non budgétaire.