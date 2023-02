Réforme des retraites : après 15 jours de débats, quel bilan ?

En 15 jours, il y a eu des tacles verbaux dans l'hémicycle, parfois violents. Certains ont même perdu leurs nerfs, comme on peut le voir dans le résumé vidéo de TF1 en tête de cet article. D'autres ont franchi la ligne rouge, notamment en s'en prenant au ministre du Travail Olivier Dussopt. "Vous êtes un imposteur et un assassin", lui avait ainsi lancé le 13 février le député LFI Aurélien Saintoul- qui s'était excusé publiquement par la suite. Pour une photo avec le pied sur un ballon à l'effigie du ministre, le député LFI Thomas Portes a lui été exclu temporairement- et a refusé de s'excuser.