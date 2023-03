Réforme des retraites : le Parlement vote jeudi, que peut-il se passer ?

Au Sénat, le vote devrait être une formalité. Au palais du Luxembourg, ce sont les Républicains qui détiennent la majorité, et leur groupe est favorable au projet de loi du gouvernement. D'ailleurs samedi dernier, les sénateurs ont adopté la réforme par 195 voix contre 112.

En revanche à l'Assemblée nationale, le vote du texte s'annonce plus compliqué. Le gouvernement n'y disposant que d'une majorité relative, il doit convaincre une partie de l'opposition d'approuver sa réforme, et seuls les Républicains y sont disposés. Mais les députés LR sont bien moins favorables au texte que leurs collègues sénateurs ; encore ce mercredi ils seraient environ un tiers du groupe à ne pas souhaiter voter en faveur du texte, et un tiers à être indécis. Leur aide pourrait donc ne pas être suffisante. C'est pourquoi, même si l'hypothèse s'éloigne, le gouvernement se laisse la possibilité de recourir au 49.3, et met tout en œuvre ces dernières heures pour "draguer" les indécis.