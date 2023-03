Retraites : après le 49.3, l'opposition a encore des moyens de faire échouer la réforme

Voilà des jours que les membres de la Nupes vendent comme solution possible le Référendum d'initiative partagée (RIP). "C’est une réflexion que nous avons", a confirmé la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot, le communiste Fabien Roussel a assuré qu'ils le mettront en œuvre, et la vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée PS Valérie Rabault "y croit". La procédure "permet de bloquer pendant neuf mois la mise en oeuvre de cette réforme", a expliqué la socialiste. Mais il s'agit d'une solution compliquée et d'un "parcours du combattant", selon les mots de Mathilde Panot.

Le RIP, qui n'a jamais abouti depuis son introduction dans la Constitution en 2008, prévoit la possibilité d'organiser une consultation populaire sur une proposition de loi "à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement", soit au moins 185 des 925 parlementaires (577 députés, 348 sénateurs) et "soutenue par un dixième des électeurs", soit 4,87 millions de personnes, dont les signatures doivent être recueillies dans un délai de 9 mois. "Si un RIP est déclenché sur les retraites, il faut qu’il le soit avant la promulgation de la loi retraite", a précisé Valérie Rabault.