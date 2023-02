Olivier Dussopt, l'ancien socialiste devenu le bouc-émissaire de la Nupes

Si Olivier Dussopt cristallise autant les attaques de la part de la gauche, c'est aussi parce qu'il vient de leurs rangs. Facile alors de le lui rappeler, et de le faire passer pour un traître. Les "vendu Dussopt" régulièrement criés à l'Assemblée nationale peuvent faire référence à ses démêlés avec la justice, mais également à sa conversion au macronisme. C'est sur ce point qu'a insisté, toujours mardi, le député socialiste des Pyrénées-Atlantiques Iñaki Echaniz. Il a choisi de piéger le ministre en lisant et posant une question qu'il avait lui-même posée il y a 10 ans à Eric Woerth, ministre en charge des retraites pour Nicolas Sarkozy, alors qu'il était député socialiste. La question portait notamment sur le "simulacre" de concertation avec les syndicats. Olivier Dussopt n'a pas saisi la supercherie et a donc répondu sérieusement au député, listant les "avancées" de sa réforme pour les carrières longues, le compte professionnel de prévention ou la retraite minimum.