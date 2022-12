Les défis qui attendent Emmanuel Macron en 2023

La première d'entre elle sera bien sûr la réforme des retraites. Promesse de campagne en 2017, elle avait été abandonnée au cours du premier quinquennat à cause de la crise du Covid. Attendue avant Noël, elle sera finalement présentée le 10 janvier. Même si les concertations avec les partis d'opposition et les syndicats doivent se poursuivre, le gouvernement devrait dévoiler un texte augmentant l'âge légal de départ à 65 ans, peut-être 64 avec un allongement de la durée de cotisation.

Mais cette réforme promet de faire descendre la gauche et les syndicats dans la rue, à la fois sur le fond du projet et sur la méthode si le gouvernement la fait passer via un texte budgétaire et donc via 49.3. La cheffe des députés insoumis Mathilde Panot a déjà promis de "combattre pied à pied" le texte dans l'hémicycle, quitte à jouer comme en 2020 "l'obstruction" avec une nuée d'amendements.