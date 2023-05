Après FO et la CFDT, le ballet des syndicats continue aujourd'hui à Matignon

Si le texte a été promulgué il y a un mois, il est de nouveau menacé à l'Assemblée par une proposition du groupe Liot, examinée le 8 juin prochain. Mais la majorité a décidé de recourir à l'article 40 de la Constitution pour soulever l'irrecevabilité financière du texte, une méthode "inacceptable", a prévenu Laurent Berger à l'issue de la réunion avec Elisabeth Borne. Dans ce contexte, et alors que les "casserolades" se poursuivent au gré des visites des ministres, le secrétaire général de la CFDT a tenu à prévenir la cheffe du gouvernement du "ressentiment" des salariés "alimenté par la colère". Et lui a remis un cahier de huit pages, fort de nombreuses propositions alternatives sur les retraites. De son côté, le secrétaire général de FO, Frédéric Souillot, a prévenu : "On a été francs, directs de chaque côté de la table. On a ouvert le bal, mais on n'a pas dansé".