Réforme des retraites : Aurélien Pradié, trouble-fête en chef des Républicains

Mais pour beaucoup au sein des Républicains, cette posture et ce jusqu'au-boutisme ne sont plus entendables. Il en sera d'ailleurs question ce lundi soir, puisque, suite aux réactions d'Aurélien Pradié et de ses proches, les dirigeants du parti ont décidé de réunir ses membres. Objectif, faire un point sur la réforme des retraites, qui a fait son arrivée dans l'hémicycle ce lundi. Dans les colonnes du Figaro, Olivier Marleix avait déjà tapé du poing sur la table, assurant qu'il était "hors de question" d'intégrer dans le dispositif carrières longues quelqu'un qui "aurait effectué un job d'été durant trois mois".

Les prises de position de l'ancien candidat à la présidence des Républicains font grincer beaucoup de dents. "Quand les choses semblent se décongestionner et quand le gouvernement entend nos demandes, à un moment, il ne faut pas ajouter des conditions aux conditions qui font qu'elles deviennent insurmontables", déplorait auprès de Politico un député LR, selon qui le comportement d'Aurélien Pradié met le groupe "en difficulté". "Ciotti et Marleix ont bien négocié, attention au positionnement maximaliste. On est surpris que Pradié fasse monter les enchères", a confié un membre de la direction LR au Parisien.