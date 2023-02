Retraites : ceux ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans, annonce Elisabeth Borne

"C’est une mesure qui coûtera entre 600 millions et un milliard d’euros par an, et qui concernera jusqu’à 30.000 personnes par an", souligne Mme Borne. Et "comme nous conduisons cette réforme pour assurer l’équilibre du système à horizon 2030, nous devrons trouver des voies de financement".

Actuellement, un début de carrière avant 20 ans peut permettre un départ anticipé de deux ans, et une entrée dans la vie active avant 16 ans peut donner droit à une retraite anticipée de quatre ans. Le projet de réforme prévoit que ce dispositif sera "adapté" : ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir deux ans plus tôt, soit 62 ans ; ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront partir à 60 ans, etc.

À une autre demande des LR, également portée par le groupe MoDem, la Première ministre n'a "pas d’objection" : il s'agirait de faire "un bilan d’étape à mi-parcours de la réforme", en 2027. Cette année-là, "il y a une élection présidentielle et des élections législatives", ce qui "est déjà une forme de clause de revoyure", note-t-elle.