"Ce n'est pas en tapant sur des casseroles qu'on fait reculer le chef de l'État", estime Sébastien Chenu

"L'opposition, elle doit être politique." Invité de LCI, Sébastien Chenu, député du Rassemblement national et vice-président de l'Assemblée nationale, a commenté le déplacement du chef de l'État en Alsace, sifflé et hué lors d'un bain de foule, mercredi 19 avril. S'il a regretté l'impact que cela avait sur la fonction présidentielle et l'image de la France que cela donnait, il a rappelé que la situation était liée "aux décisions qu'a prises Emmanuel Macron".