"Il fallait aller au vote, quitte à perdre" : ces députés de la majorité ne digèrent pas le 49.3

"Nous aurions dû aller au vote. J’oscille entre déception et colère après ce 49.3", a réagi le député des Côtes-d'Armor Eric Bothorel. "Nous devions ça à nos oppositions, à ceux qui jusque-là ont manifesté leur désaccord avec la réforme, toujours dans le calme et la dignité. Défaite ou victoire au vote, la démocratie aurait parlé", a-t-il ajouté sur Twitter. "Je ne comprends pas et je regrette ce 49-3. Un vote, on le gagne ou on le perd, mais on l'assume. Maintenant la balle est dans le camp de l'incertitude", a écrit sur ce même réseau social le député Renaissance de Gironde Pascal Lavergne.