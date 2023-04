Retraites : "Cette séquence n’est pas terminée", assure Laurent Berger sur TF1

"J’en appelle à écouter ce qui s’exprime dans la rue", a-t-il ajouté, renvoyant à la mobilisation du 1er mai. "J'appelle à venir manifester très massivement partout en France, comme cela a été fait depuis début janvier", a lancé le syndicaliste, "pour dire non aux 64 ans et dire aussi qu’il faut agir dans les conditions de travail". "On peut sortir de cette crise", a-t-il assuré, évoquant également la possibilité de convoquer l'article 10 de la Constitution, selon lequel "on peut aller à une nouvelle lecture au Parlement quand un texte a été censuré", comme ce fut le cas ce vendredi sur six dispositions de la réforme.