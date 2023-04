Réforme des retraites : comment le Conseil constitutionnel examine-t-il une saisine ?

Sa décision est attendue avec impatience par la majorité comme par l'opposition. Ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel annoncera s'il valide ou censure partiellement ou totalement le projet de loi réformant les retraites. L'institution a été saisie à quatre reprises sur la constitutionnalité du texte adopté par le Parlement via 49.3 : par la Première ministre, par les députés Rassemblement national, par les députés Nupes et Liot et par les sénateurs de gauche. Comment les Sages auront-ils travaillé pour rendre leurs conclusions ? Quel est le cheminement d'une saisine au Conseil constitutionnel ?