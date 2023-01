Réforme des retraites : dans la majorité aussi, le texte fait grincer

Une réforme des retraites qui ne cesse de diviser. Depuis la présentation du projet de loi par la Première ministre Elisabeth Borne, la majorité défend vigoureusement son texte face à l'hostilité des syndicats et d'une partie de la classe politique. Mais cette réforme, qui repousse notamment l'âge légal de 62 à 64 ans, ne fait pas non plus l'unanimité dans les rangs de la majorité. Plusieurs députés ont déjà exprimé leurs réticences à voix haute.

C'est notamment le cas de Patrick Vignal, élu Renaissance de l'Hérault. S'il refuse d'être considéré comme "une voix discordante", cet ancien député socialiste ne votera "pas cette loi si cela n'évolue pas", et se dit même prêt à "quitter le groupe" en cas de vote contre, a-t-il déclaré mardi sur BFMTV. Avant cela, il souhaite surtout "améliorer le texte" pour "faire en sorte que ce projet de loi ne soit pas coercitif, mais incitatif".

"Comment peut-on allonger la durée de cotisation des seniors quand on sait que souvent, dans de grandes entreprises, on leur donne un ticket de sortie, ils restent deux ans demandeurs d'emploi et partent à la retraite ?", s'est-il interrogé.