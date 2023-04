Réforme des retraites : dans les coulisses de la décision du Conseil constitutionnel

Les principaux griefs des auteurs des saisines concernaient le véhicule législatif utilisé par le gouvernement pour faire voter ce texte – un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif – et le recours aux articles 47.1 et 49.3 de la Constitution pour accélérer les débats et faire adopter sans vote la réforme. Les "sages" ont estimé que ces mesures entraient bien dans le champ du code de la Sécurité sociale. "Si les dispositions relatives à la réforme des retraites, qui ne relèvent pas du domaine obligatoire des lois de financement de la Sécurité sociale, auraient pu figurer dans une loi ordinaire, le choix qui a été fait à l’origine par le Gouvernement de les faire figurer au sein d’une loi de financement rectificative ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle", ont-ils expliqué.