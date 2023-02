Départ à 60 ans, taxation des riches, rachat de trimestres : que proposent les 20.000 amendements sur les retraites

Les Républicains, plus que jamais dragués par la majorité mais plus que jamais réticents à apporter leurs voix au gouvernement, portent une attention particulière à l'emploi des seniors et aux carrières longues. Ils ont déposé 1250 amendements, proposant notamment une durée de 43 ans de cotisation pour tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, contre 44 ans pour certains dans la réforme actuelle. Ils souhaitent aussi mieux intégrer les travailleurs indépendants dans le dispositif d'incapacité permanente qui permet de partir en retraite anticipée après un accident de travail ou une maladie professionnelle, et conditionner l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à une présence minimale de 10 ans sur le territoire. Enfin, ils réclament une clause de revoyure pour un premier bilan des effets de la réforme en 2027.

Les députés Rassemblement national, discrets depuis le début des mobilisations contre la réforme, n'ont pas choisi l'obstruction avec un peu plus de 200 amendements déposés. Ils combattent, eux aussi, l'article 7 et veulent revenir sur l'accélération de la réforme Touraine qui imposera d'avoir recueilli les 43 annuités nécessaires pour partir à taux plein en 2027, contre 2035 auparavant. Ses députés veulent aussi débattre de la pénibilité et de mesures pour la natalité.