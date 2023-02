Réforme des retraites : Elisabeth Borne appelle à cesser "les invectives" et "l'obstruction"

Par ailleurs, la Première ministre réclame le "retrait des amendements qui n’ont pas d’autre objet que de faire de l’obstruction et de retarder l’avancée du texte". "Beaucoup d'amendements sont là simplement pour empêcher le débat d'avancer et évidemment je le regrette. Et je demande aux oppositions de permettre que l'examen du texte progresse, que les discussions puissent avoir lieu", souligne-t-elle. Elle émet le vœu d'"un débat où on comprend les enjeux et on peut mettre aussi en lumière les propositions des uns et des autres".

Pour l'heure, les députés n'en sont qu'à l'examen de l’article 2 du projet de loi et il reste encore "des milliers d'amendements avant le vote de la première partie et l’examen de l’article 7" sur le report de l'âge de 62 à 64 ans, déplore la cheffe du gouvernement. Quelques heures plus tôt, les députés écologistes ont justement annoncé, par la voix de Sandrine Rousseau, vouloir "retirer des amendements" pour "avancer".